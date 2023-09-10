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Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим

Фото: окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Міноборони РФ повідомили про атаку групи невідомих безпілотників на тимчасово окупований Крим сьогодні вранці, 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

Війська РФ заявили про те, що їм нібито вдалося відбити атаку на тимчасово окупований півострів із застосуванням БПЛА літакового типу.

"Засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Вибухи у Криму

Останніми місяцями в Криму все частіше чути вибухи. Іноді вони пов'язані з ударами по російському флоту, або атаками дронів по об'єктах на півострові, або з Кримського мосту.

Наприклад, у ніч проти 4 серпня, в рамках спецоперації СБУ, під час атаки дронами було пошкоджено десантний корабель "Оленьогірський гірник ". Зокрема, наступного дня дрони також атакували великий нафтовий танкер SIG, який був добре навантажений паливом.

Також нещодавно був атакований надводними дронами та Кримський міст. В результаті в конструкції було зруйновано два прольоти.

Крім того, 18 серпня в Криму лунали черги з великокаліберної зброї, а неподалік Євпаторії виднівся дим.

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