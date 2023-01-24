Окупанти завдали удару по Харківській області, є постраждалі

У вівторок, 24 січня, прокремлівські війська завдали удару по селу Борщова Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови Харківської обласної ради Наталії Попової у Facebook .

"Внаслідок обстрілу росіянами с.Борщова Харківської області дві особи отримали осколкові поранення", - повідомила вона.

За її словами, поранених у стані середньої тяжкості доставлено до лікарні.

Оновлено (15:27)

Попова повідомила, що обстріл стався у Липецькій громаді.

"Пішли по інформації ектренки як Борщова. Але там суміжні території населених пунктів. Це про них повідомляли представники керівництва громади", - пояснила вона плутанину із населеними пунктами.

Своєю чергою голова Харківської ОВ Олег Синєгубов повідомив, що окупанти здійснили артилерійський обстріл села Липці.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу отримали поранення двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка.

"Обоє госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан - середній", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Він додав, що також росіяни обстріляли з мінометів та артилерії населений пункт Стрілеча. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 22 січня російські окупанти обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого було пошкоджено молочноконсервний комбінат.

Крім того, вранці 21 січня у Вовчанську Харківської області снаряд потрапив до будинку. Внаслідок обстрілу загинула людина і поранення отримала дівчинка.

Додамо, що російські окупанти за минулу добу вели обстріл по мирних населених пунктах Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

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