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Окупанти завдали удару по Бериславу, є постраждалий

Фото: Окупанти завдали удару по Бериславу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

В результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Ситуація в Херсонській області

Херсон було звільнено від окупації у листопаді минулого року. Крім того, було деокуповано правобережжя Херсонської області. Однак окупанти захопили Лівобережжя. При цьому російські військові регулярно обстрілюють підконтрольну Україні частину регіону з артилерії та танків.

Бойові дії у Херсонській області

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк казала, що російські окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область