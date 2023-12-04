Окупанти завдали ракетного удару по Криворізькому району
Російські війська сьогодні, 4 грудня, ввечері завдали ракетного удару по території Криворізького району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка в Telegram.
"Офіційно! Увечері по території Криворізького району ворогом було завдано ракетного удару", - написав чиновник.
За його словами, деталі інциденту все ще встановлюють.
При цьому Ситниченко додав, що внаслідок атаки потерпілих немає.
Вибухи у Кривому Розі
Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, увечері у Кривому Розі місцеві жителі почули вибух. Його підтвердив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він закликав не проводити фото- та відеозйомку та не публікувати нічого в інтернеті.
У момент вибухів у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.
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