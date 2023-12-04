Оккупанты нанесли ракетный удар по Криворожскому району

Российские войска сегодня, 4 декабря, вечером, нанесли ракетный удар по территории Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Криворожской районной военной администрации Евгения Сытниченко в Telegram .

"Официально! Вечером по территории Криворожского района врагом был нанесен ракетный удар", - написал чиновник.

По его словам, детали инцидента все еще устанавливают.

При этом Сытниченко добавил, что в результате атаки пострадавших нет.

Взрывы в Кривом Роге

Напомним, сегодня, 4 декабря, вечером в Кривом Роге местные жители услышали взрыв. Его подтвердил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Он призывал не проводить фото- и видеосъемку и не публиковать ничего в интернете.

В момент взрывов в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.