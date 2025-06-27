Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву: щонайменше троє постраждалих

Обстріл Костянтинівки

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 27 червня, також вдарили по Костянтинівці. Для атаки ворог використав реактивну систему залпового вогню "Смерч".

Відомо, що внаслідок удару є один загиблий і один постраждалий. При цьому рятувальники не можуть дістатися на місце обстрілу, оскільки є загроза повторного удару.

Також атакою ворог пошкодив житлові приватні будинки в місті.

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