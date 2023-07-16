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Окупанти завдали авіаудару по Бериславському району, є жертва

Фото: Окупанти завдали авіаудару по Бериславському району (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська завдали авіаудар по Бериславському району Херсонської області. В результаті обстрілу загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора в Telegram.

16 липня близько 20:00 окупанти здійснили обстріл населеного пункту у Бериславській територіальній громаді. Під час ворожої атаки, травми, несумісні із життям, отримала місцева жителька.

Дані щодо травмованих уточнюються.

Попередньо встановлено, що російські військові завдали два авіаудари керованими авіабомбами.

Оновлено.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в результаті атаки загинула 70-річна жінка.

"Ввечері ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці", - повідомив він у Telegram.

Крім того, впродовж дня внаслідок російських атак на території Херсонської області отримали поранення ще пʼять цивільних, серед яких двоє дітей.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації українськими військовими Херсону, в листопаді минулого року, російські загарбники регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, внаслідок ударів по Бериславському району 12 липня, постраждав цивільний. Тоді ж ворог завдав артилерійського удару по житловим будинкам Гаврилівки Новоолександрівської громади.

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