Окупанти "затихли" на одному із напрямків. Актуальне про ситуацію на фронті

Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Крім того, ЗСУ відбили понад 80 атак ворога, а окупанти за добу не наступали на Лиманському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.
Лиманський напрямок
"Ворог наступальних дій не проводив",- розповів він.
Бахмутський напрямок
За його словами, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.
"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки та Хромового Донецької області. Нашими воїнами було відбито 5 атак ворога. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки", - розповів він.
Мелітопольський напрямок
Тут ЗСУ продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але українські військові тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
"Безуспішними були наступальні дії ворога в районі населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили понад 20 атак ворога", - зазначив спікер.
Мар’їнський напрямок
Окупанти проводили штурми в районі Красногорівки та Мар’їнки Донецької області, які виявилися безуспішними.
"Тут підрозділи Сил оборони відбили понад 25 атак ворога", - додав Ковальов.
Шахтарський та Запорізький напрямки
Ворог штурмував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, але знов таки безуспішно. Тут відбито понад 10 атак ворога.
Куп’янський напрямок
Тут російські війська також не полишали спроб штурмувати позиції ЗСУ в районі Сенківки, Іванівки (Харківська область) та Стельмахівка (Луганська область). Тут було близько 20 атак ворога.
За даними Генштабу, українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що ЗСУ зберегли свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області та розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного.
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