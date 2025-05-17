ua en ru
Сб, 17 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты запустили по Украине ночью десятки дронов: как отработала ПВО

Украина, Суббота 17 мая 2025 12:38
UA EN RU
Оккупанты запустили по Украине ночью десятки дронов: как отработала ПВО Фото: РФ выпустила более 60 дронов по Украине в ночь на 17 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за ночь 17 мая выпустила по Украине 62 дрона. Беспилотники атаковали Украину с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

РФ запускала по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы из Курска, Орла, Шаталово, а также из Гвардейского (Крым). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила 36 вражеских дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. Еще шесть вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Удар по автобусу под Белопольем

Утром 17 мая российские оккупанты ударили дроном по автобусу вблизи Белополья Сумской области. Глава Белопольской общины отметил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья.

По состоянию на 12:00 количество пострадавших возросло до семи человек. В результате атаки погибли девять человек. По словам местных властей, большинство жертв - пожилые женщины.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне убили семью, которая была в автобусе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
NEWS
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину