Оккупанты запустили по Украине ночью десятки дронов: как отработала ПВО

Россия за ночь 17 мая выпустила по Украине 62 дрона. Беспилотники атаковали Украину с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

РФ запускала по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы из Курска, Орла, Шаталово, а также из Гвардейского (Крым). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона уничтожила 36 вражеских дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. Еще шесть вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.