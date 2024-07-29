Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де загроза атаки

Спочатку військові о 0:06 попередили про загрозу дронів-камікадзе жителів Херсонської області.

Пізніше у Повітряних силах заявили про фіксацію декількох груп ворожих безпілотників на півночі Херсонської області, які прямували у бік Кривого Рогу.

"Дніпропетровська область - загроза ударних БпЛА!" - розповіли військові в оголошенні о 0:12.

Крім того, військові повідомили, що декілька нових груп ворожих безпілотників у Херсонській області прямують з Каховського району на Бериславський. Дрони рухаються курсом на північний захід.

"Миколаївська область - загроза ударних БпЛА", - повідомили в Повітряних силах о 00:46.

Жителів областей, де лунав сигнал загрози ворожих повітряних атак, просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила щодо "двох стін".

Як виглядає карта повітряної тривоги в Україні зараз: