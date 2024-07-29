Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где угроза атаки

Напомним, вчера в воскресенье президент Владимир Зеленский заявил, что только за эту неделю оккупанты запустили по Украине более 100 "Шахедов". Кроме того, россияне за семь дней применили для ударов около 700 управляемых авиабомб.

Недавно Reuters писало о том, что РФ начала использовать дешевые беспилотники для своих атак по Украине для выявления средств ПВО ВС, фиксации повреждений и для "приманки".

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