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Окупанти запустили ударні дрони по Україні: де їх фіксують

Фото: окупанти запустили ударні дрони по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 листопада, увечері запустили ударні дрони по Україні. Їх уже помітили у південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За даними ПС, спочатку кілька груп ворожих безпілотників фіксували у Запорізькій області.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Пізніше вони відлетіли до Дніпропетровської області. Напрямок руху - північно-західний.

Також безпілотники окупантів помітили на кордоні Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони прямують на захід.

Оновлено 19:18

Повітряні сили попереджають про загрозу дронів у Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

Групи ударних безпілотників з Дніпропетровської області рухаються у бік Полтавської області.

При цьому дрони з Херсонської області - у напрямку Миколаївської/Кіровоградської областей.

Оновлено 19:55

Російські дрони вже у Кіровоградській області. Вони прямують у бік Черкаської області.

Також безпілотники є у Миколаївській області, вони летять до Кіровоградської та Одеської області.

Дрони спостерігають у Полтавській та Дніпропетровській областях - курс північно-західний.

Атаки дронів

Нагадаємо, останнім часом окупанти все частіше використовують свої дрони-камікадзе "Шахед" для того, щоб атакувати Україну. Їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.

У ніч з 25 на 26 листопада було зафіксовано наймасовішу атаку дронів. Загалом ворог випустив 75 безпілотників.

Сили протиповітряної оборони змогли збити 74 ворожі ударні дрони тієї ночі. Більшість - на півночі країни. Хороший результат тоді показали мобільні вогневі групи.

 

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