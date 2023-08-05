Окупанти запустили три групи "шахедів": ситуація в областях України

Керівник Об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що станом на зараз є запуски і безпілотників, і загроза застосування стратегічної авіації.

"Оперативна ситуація розвивається з півдня у напрямку центральної України. Але під загрозою можуть бути і південні регіони. Ворог часто змінює тактику, маршрути снарядів", - наголосила вона.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в небі області помічено щонайменше 9 ворожих ударних дронів.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що кілька груп безпілотників перебувають над Миколаївською областю, вони рухаються у північно-західному напрямку.

Кіровоградська область

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що кілька груп безпілотників зафіксовано на підльоті до регіону. Крім того, один "шахед" помітили між Кропивницьким та Кременчуком.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Вінницька область

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що росіяни продовжують атакувати за допомогою "Шахедів". Він також закликав до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Хмельницька область

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Хмельниччині є загроза застосування ударних БПЛА типу "Шахед".

Масовані удари окупантів по Україні

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують територію України за допомогою ракет та дронів.

Останній їхній масований удар стався 26 липня. Тоді росіяни для атаки задіяли крилаті та гіперзвукові ракети. Всього за день силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ракет противника, серед яких: 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Внаслідок обстрілу противника у Вінницькій області було поранено п'ятьох людей - вони постраждали від падіння уламків.