Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де їх фіксують

Російські окупанти сьогодні, 20 лютого, увечері вчергове запустили ударні дрони "Шахед" по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
За інформацією Повітряних сил, кілька груп ворожих безпілотників уже помітили в Дніпропетровській області.
Також загроза дронів є для Запорізької області.
Оновлено 20:54
Повітряні сили попередили, що ударні дрони прямують у бік Харківської області.
Оновлено 21:18
За інформацією ПС, у районі Дніпра фіксують російський безпілотник.
Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Таким чином, ворог намагається виснажити українські системи протиповітряної оборони та вдарити по об'єктах цивільної інфраструктури.
Зокрема схожа атака відбулася в ніч на 20 лютого. Тоді ворог використав 23 "Шахеди".
Українські захисники відпрацювали по всіх ворожих цілях - знищено 23 безпілотники.
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