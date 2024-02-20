Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где их фиксируют

Российские оккупанты сегодня, 20 февраля, вечером в очередной раз запустили ударные дроны "Шахед" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
По информации Воздушных сил, несколько групп вражеских беспилотников уже заметили в Днепропетровской области.
Также угроза дронов есть для Запорожской области.
Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Таким образом враг пытается истощить украинские системы противовоздушной обороны и ударить по объектам гражданской инфраструктуры.
В частности, похожая атака произошла в ночь на 20 февраля. Тогда враг использовал 23 "Шахеда".
Украинские защитники отработали по всем вражеским целям - уничтожены 23 беспилотника.
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