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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине: где их фиксируют

Фото: оккупанты запустили "Шахеды" по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 20 февраля, вечером в очередной раз запустили ударные дроны "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Воздушных сил, несколько групп вражеских беспилотников уже заметили в Днепропетровской области. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также угроза дронов есть для Запорожской области. 

Удары "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Таким образом враг пытается истощить украинские системы противовоздушной обороны и ударить по объектам гражданской инфраструктуры. 

В частности, похожая атака произошла в ночь на 20 февраля. Тогда враг использовал 23 "Шахеда"

Украинские защитники отработали по всем вражеским целям - уничтожены 23 беспилотника. 

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