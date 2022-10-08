Окупанти запустили рух Керченським мостом, але є обмеження

Російські окупанти запустили рух Кримським мостом після вибуху на переправі вранці в суботу, 8 жовтня. Але їхати ним можна не всім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

За його словами, водіям вантажних фур краще планувати маршрут руху, використовуючи Керченську поромну переправу. Аксьонов додав, що нібито через дві години через протоку починає ходити пором "Керч-2".

"Почато рух автотранспорту Кримським мостом. На даний момент рух відкритий для легкових автомобілів та автобусів з проходженням повної процедури огляду", - написав він.

Як повідомлялось, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування. Детальніше про НП та те, що відомо на цей момент - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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