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Окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по Україні

Ілюстративне фото: окупанти запустили кілька груп "Шахедів" по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 7 вересня, увечері вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, ворог запустив кілька груп "Шахедів" з Чауди (Крим) та ще кілька груп - з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія)

У Повітряних силах уточнюють, що зміну обстановки, напрямок руху повідомлятимуть додатково.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою дронів та ракет.

Остання така атака відбулася сьогодні вночі. Ворог запустив по Україні 33 безпілотники, 25 з яких вдалося збити силам протиповітряної оборони.

У Сумах ворожий дрон ударив по житловому кварталу, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, магазини та квартири.

 

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