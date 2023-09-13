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Окупанти запустили кілька груп "Шахедів. Під загрозою південь Одеської області

Фото: війська РФ запустили на Одещину групи ударних дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ для чергової повітряної атаки по території України запустили кілька груп ударних дронів уночі 13 вересня. Ворожі БПЛА летять у напрямку Одеської області, де оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові попередили, що було зафіксовано кілька груп ударних БпЛА противника, ймовірно "Shahed", які окупанти запустили по південних районах Одеської області.

"Ізмаїльський район - не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Групи ударних БПЛА рухаються вздовж кордону з Румунією!" - попередили у ПС.

Так, жителів Рені закликали залишатися в укриттях, оскільки ворожі безпілотники були зафіксовані у їхньому напрямку. При цьому військові додали, що курс може змінитись.

"Ще кілька груп Чорного моря у напрямку південних районів Одеської області!" - заявили у ПС.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також закликає мешканців Ізмаїльського району перебуватиме в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Групи БпЛА зафіксовані над Ізмаїльським районом Одеської області - напрямок на Ізмаїл та Рені, передали пізніше в Повітряних силах

Ще декілька груп БпЛА з Чорного моря прямують імовірно тим же маршрутом, додали військові.

Працює ППО

"Ізмаїльський район, наголошую на необхідності не виходити з безпечних місць до відбою повітряної тривоги! Роботу сил ППО знімати категорично заборонено!" - наголошує голова Одеської ОВА.

Атаки РФ по Одеській області

Нагадаємо, що перед цим в ніч проти 8 вересня Одеська область зазнала ворожої атаки безпілотників. Силам ППО тоді вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.

Через деякий час Міністерство закордонних справ України заявило, що дрон вдарив і по території Румунії, але спершу румунські МЗС й Міноборони цю інформацію спростували. Але пізніше інцидент визнав президент Румунії Клаус Йоганніс.

Додамо, що 9 вересня, Міноборони Румунії повідомило, що виявило нові уламки безпілотника, аналогічні тим, що використовують російські військові. Після цього Бухарест викликав російського повіреного "на килим".

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Одесаатака дронів