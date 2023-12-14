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Окупанти запровадили нове "правило" голосування на виборах Путіна в Луганській області

Фото: окупанти запровадили нове "правило" голосування на виборах Путіна в Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За главу Кремля Володимира Путіна на призеденських виборах у тимчасово окупованій Луганській області голосуватимуть три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Треба більше голосів за Путіна - так вирішили в їхній ЦВК. Дострокове голосування триватиме з 25 лютого до 14 березня. До речі, протягом 15-17 березня можна ще віддати голос за Путіна дистанційно, взявши участь в електронному волевиявленні", - розповів він. 

Лисогор зазначив, що у містах і селах окупованої Луганської області, де 1,5 року відсутній інтернет, це буде зробити важко, але "люди впораються, якщо їм накажуть".

"В іншому випадку прийдуть до них додому, бо дозволена форма поквартирного обходу для голосування. А ще розширено перелік документів для участі у виборах. Зокрема, можна віддати голос, не маючи паспорту РФ. Необхідно пред’явити документ, що його заміняє", - сказав голова ОВА, додавши, що до рекомендованого переліку документів для голосування, розміщеному на сайті ЦВК РФ, включено і паспорт громадянина СРСР зразка 1974 року.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

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