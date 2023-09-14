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Окупанти в Запорізькій області заселяються в житло, яке відбирають у місцевих, - Федоров

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Зазвичай вони займають квартири, мешканці яких виїхали з тимчасової окупації. Ці квартири першими підпали під "націоналізацію", яку ворог оголосив", - заявив він.

Федоров зазначив, що іноді загарбники дають людям добу аби забрати свої речі з дому і виїхати. 

"Але якщо їм потрібен будинок чи квартира, то зовсім немає значення, чи живе там хтось. Вони дають одну добу зібрати речі і виселитися", - додав він. 

Виселення українців на ТОТ

Росіяни на тимчасово захоплених територіях виселяють жителів, щоб заселитися в їх домівки. Так, у Брилівці Херсонської області окупанти виселили мешканців зі своїх будинків біля залізничної станції, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про рух техніки загарбників.

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