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Оккупанты в Запорожской области заселяются в жилье, которое отбирают у местных, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты заселяют своих людей в квартиры и дома, которые забирают у местных.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Обычно они занимают квартиры, жители которых выехали из временной оккупации. Эти квартиры первыми подпали под "национализацию", которую враг объявил", - заявил он.

Федоров отметил, что иногда захватчики дают людям сутки, чтобы забрать свои вещи из дома и уехать. 

"Но если им нужен дом или квартира, то совсем не имеет значения, живет ли там кто-то. Они дают одни сутки собрать вещи и выселиться", - добавил он.

Выселение украинцев на ВТО

Россияне на временно захваченных территориях выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. Так, в Бриловке Херсонской области кафиры выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

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