Окупанти залякують мешканців ОРДО та примусово відправляють воювати, - Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники силових структур залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ на незаконному референдумі.
Також у місті продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації. Їх затримують і примусово направляють до підрозділів першого армійського корпусу для поповнення втрат.
Раніше ми писали, що у тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни розпочали "часткову" мобілізацію. Порядок денний роздають усім - від студентів до пенсіонерів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.