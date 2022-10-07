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Окупанти залякують мешканців ОРДО та примусово відправляють воювати, - Генштаб ЗСУ

Фото: окупанти відловлюють чоловіків в ОРДО та відправляють у бойові частини (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники силових структур залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ на незаконному референдумі.

Також у місті продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації. Їх затримують і примусово направляють до підрозділів першого армійського корпусу для поповнення втрат.

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни розпочали "часткову" мобілізацію. Порядок денний роздають усім - від студентів до пенсіонерів.

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