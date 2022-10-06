Окупанти розпочали "часткову" мобілізацію в Луганській області: повістки роздають усім, - Гайдай

У тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни розпочали "часткову" мобілізацію. Повістки роздають усім - від студентів до пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"У Старобільському та Кремінському районах окупанти розпочали часткову мобілізацію. Чому не примусову, а саме часткову - пояснюють просто: нібито ці території вже частина Росії, а там оголошено часткову мобілізацію", - розповів він.

Для мобілізації громадян окупанти ходять по дворах і роздають повістки всім без розбору, зазначив Гайдай.

"Видають усім без розбору - і студентам, і хворим, і людям похилого віку", - розповів голова Луганської ОВА.