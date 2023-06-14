Окупанти залишили декілька блокпостів у Пологах Запорізької області, - мер

"На території їх (військових РФ, - ред.) поменшало, поменшало і техніки. Вони залишили буквально декілька блокпостів, які сьогодні стоять пусті, нема нікого на них", - розповів Коноваленко.

Як повідомляють жителі, більшість окупантів, які залишилися в Пологах, перевдягаються в цивільний одяг і їздять по місту на велосипедах, скутерах, тобто менше намагаються рухатися технікою.

Однак мер додав, що представники окупаційної влади нікуди не евакуюються, хоча мають відповідне "розпорядження".

"Ми знаємо, що території окуповані, так звані адміністрації, отримали "розпорядження" на евакуацію. Але на сьогодні поки що ми не бачимо підтвердження, що ті, хто прийшов працювати в ті адміністрації, виїздять. Тобто всіх їх бачимо, знаємо, що залишаються в місті", - зазначив Коноваленко.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, активна фаза контрнаступу українських військ розпочалася кілька днів тому. У ході наступу ЗСУ вдалося звільнити вже сім населених пунктів у двох областях: Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область) та Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

При цьому російська армія намагається відбити звільнені населені села, застосовуючи авіацію та артилерію.

Також додамо, що Збройні сили України за останні три дні просунулись на деяких напрямках від 200 метрів до 1,4 кілометра та визволили близько 3 квадратних кілометрів.