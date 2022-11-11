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Окупанти залишили багато мін на звільнених територіях, вже є жертви, - Кім

Фото: окупанти залишили багато мін на звільнених територіях, вже є жертви (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти залишили багато мін на звільнених територіях у Миколаївській області. Внаслідок чого вже є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не лазьте без діла. Є жертви", - написав він.

Контрнаступ на Миколаївському та Херсонському напрямках

Як відомо, українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка (Миколаївська область), а також низку інших населених пунктів на півдні.

При цьому, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, наші бійці з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.

За даними Генштабу, російські війська під час відступу руйнують критичну інфраструктуру.

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