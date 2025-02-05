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Окупанти залишаються без зв'язку через блокування Starlink, - партизани

Фото: окупанти залишаються без зв'язку через блокування Starlink на фронті в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупантів виникли великі проблеми через масові блокування Starlink. Це створює хаос у російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Кібер АТЕШ" отримав інформацію про серйозні проблеми в комунікації російських військ. Starlink почав масово блокувати акаунти, посилаючись на "підозрілу активність", - йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, багато російських військових уже зіткнулися з несподіваним відключенням терміналів, що призвело до перебоїв у координації підрозділів.

"Відновлення доступу можливе тільки після перевірки, але в умовах бойових дій це стає вкрай складним", - зазначають в "АТЕШ".

Як уточнюється, усе це посилює хаос у системі управління російської армії.

"Поки окупанти намагаються знайти способи обійти блокування, ситуація на фронті для них тільки погіршується", - додають у партизанському русі.

 

Starlink в армії РФ

Російські війська використовують Starlink для зв'язку на фронті в Україні. Перші згадки про це з'явилися у ЗМІ минулого року.

Пізніше в ГУР підтвердили цей факт. Українські розвідники опублікували перехоплення розмови окупантів, у якому підтверджувалося використання Starlink.

Потім у ГУР також з'ясували, що російські окупанти закуповують Starlink в арабських країнах. А вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів (близько 1400 доларів).

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