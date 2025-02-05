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Оккупанты остаются без связи из-за блокировок Starlink, - партизаны

Фото: оккупанты остаются без связи из-за блокировок Starlink на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У оккупантов возникли большие проблемы из-за массовых блокировок Starlink. Это создает хаос в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Кибер АТЕШ" получил информацию о серьезных проблемах в коммуникации российских войск. Starlink начал массово блокировать аккаунты, ссылаясь на "подозрительную активность", - говорится в сообщении.

По данным партизан, многие российские военные уже столкнулись с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений.

"Восстановление доступа возможно только после проверки, но в условиях боевых действий это становится крайне сложным", - отмечают в "АТЕШ".

Как уточняется, все это усиливает хаос в системе управления российской армии.

"Пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировки, ситуация на фронте для них только ухудшается", - добавляют в партизанском движении.

Starlink в армии РФ

Российские войска используют Starlink для связи на фронте в Украине. Первые упоминания об этом появились в СМИ в прошлом году.

Позже в ГУР подтвердили этот факт. Украинские разведчики опубликовали перехват разговора оккупантов, в котором подтверждалось использование Starlink.

Потом в ГУР также выяснили, что российские оккупанты закупают Starlink в арабских странах. А стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей (около 1400 долларов).

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