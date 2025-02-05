Оккупанты остаются без связи из-за блокировок Starlink, - партизаны

У оккупантов возникли большие проблемы из-за массовых блокировок Starlink. Это создает хаос в российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Кибер АТЕШ" получил информацию о серьезных проблемах в коммуникации российских войск. Starlink начал массово блокировать аккаунты, ссылаясь на "подозрительную активность", - говорится в сообщении.
По данным партизан, многие российские военные уже столкнулись с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений.
"Восстановление доступа возможно только после проверки, но в условиях боевых действий это становится крайне сложным", - отмечают в "АТЕШ".
Как уточняется, все это усиливает хаос в системе управления российской армии.
"Пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировки, ситуация на фронте для них только ухудшается", - добавляют в партизанском движении.
Российские войска используют Starlink для связи на фронте в Украине. Первые упоминания об этом появились в СМИ в прошлом году.
Позже в ГУР подтвердили этот факт. Украинские разведчики опубликовали перехват разговора оккупантов, в котором подтверждалось использование Starlink.
Потом в ГУР также выяснили, что российские оккупанты закупают Starlink в арабских странах. А стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей (около 1400 долларов).
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