Оккупанты остаются без связи из-за блокировок Starlink, - партизаны

"Кибер АТЕШ" получил информацию о серьезных проблемах в коммуникации российских войск. Starlink начал массово блокировать аккаунты, ссылаясь на "подозрительную активность", - говорится в сообщении.

По данным партизан, многие российские военные уже столкнулись с неожиданным отключением терминалов, что привело к перебоям в координации подразделений.

"Восстановление доступа возможно только после проверки, но в условиях боевых действий это становится крайне сложным", - отмечают в "АТЕШ".

Как уточняется, все это усиливает хаос в системе управления российской армии.

"Пока оккупанты пытаются найти способы обойти блокировки, ситуация на фронте для них только ухудшается", - добавляют в партизанском движении.