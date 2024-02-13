Окупанти закуповують Starlink в арабських країнах. ГУР дізналось вартість (перехоплення)

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у розвідці, у свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із загарбників, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (близько 60 тисяч гривень чи 2 тисячі доларів, - ред.).

Поява Starlink у окупантів РФ на фронті

Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ. Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink.

Днем раніше власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що пристрої Росії не продавалися.

"У ряді хибних новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавалися прямо чи опосередковано Росії", - заявив Маск.

Наразі ЗСУ працюють над нейтралізацією загрози з боку Starlink на фронті.