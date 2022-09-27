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Окупанти погрожують мобілізацією жителям Енергодару через відмову голосувати на "референдумі", - ГУР

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Енергодар, Вівторок 27 вересня 2022 12:51
Окупанти погрожують мобілізацією жителям Енергодару через відмову голосувати на "референдумі", - ГУР Фото: окупанти загрожують мобілізацією жителям Енергодару через відмову голосувати на "референдумі" (gur.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти змушують мешканців Енергодару голосувати на "референдумі". Тим, хто відмовився, загрожують мобілізацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

За даними української розвідки, окупанти, які контролюють ситуацію в Енергодарі, заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста.

Крім того, особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Нині вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по хатах, намагаючись не виходити без крайньої потреби, розповіли у ГУР.

"На вулицях присутні патрулі військових із РФ з анкетами голосування так званого "референдуму". На всіх зустрічних наводять зброю, видають "бюлетені для голосування" і вказують, де саме потрібно поставити "галочку". Зафіксовано рідкісні випадки примусу голосувати за родичів, які давно померли. Усім, хто наважився "проголосувати" проти приєднання до Росії, загрожують "мобілізацією", - зазначають у розвідці.

Раніше повідомлялося, що окупанти повторно обходять квартири мешканців Мелітополя та змушують "голосувати" на псевдореферендумі за відсутніх членів родини та сусідів.

Також ми писали, що окупанти у Мелітополі загрожують депортацією за відмову голосувати на "референдумі".

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