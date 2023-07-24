Окупанти закрили Рубіжне, Кремінну та Сєвєродонецьк для населення

Слідом за Рубіжним російські окупанти ізолюють інші прифронтові міста. Пропускний режим посилено Кремінній та Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОДА у Facebook .

"Скоротити переміщення населення до мінімуму - таке завдання поставила перед собою окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ. Пропускний режим посилено не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, до населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку.

"У Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи селян у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові рф вважають придатним для власного проживання", - додали в ОДА.

Ситуація в Луганській області

На лінії Сватове-Кремінна, що в Луганській області, точаться важкі бої. Наразі росіяни намагаються там просуватись, що збільшує кількість втрат. Також бої ведуться у Серебрянському лісництві.