ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти закрили Рубіжне, Кремінну та Сєвєродонецьк для населення

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 липня 2023 09:56
Окупанти закрили Рубіжне, Кремінну та Сєвєродонецьк для населення Фото: окупанти закрили міста в Луганській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Слідом за Рубіжним російські окупанти ізолюють інші прифронтові міста. Пропускний режим посилено Кремінній та Сєвєродонецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОДА у Facebook.

"Скоротити переміщення населення до мінімуму - таке завдання поставила перед собою окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ. Пропускний режим посилено не тільки в Рубіжному, а й у сусідніх Кремінній та Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, до населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку.

"У Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи селян у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові рф вважають придатним для власного проживання", - додали в ОДА.

Ситуація в Луганській області

На лінії Сватове-Кремінна, що в Луганській області, точаться важкі бої. Наразі росіяни намагаються там просуватись, що збільшує кількість втрат. Також бої ведуться у Серебрянському лісництві.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що через великі втрати у росіян в Луганській області дуже низький рівень морально-психологічного стану. Вони хочуть залишити свої підрозділи та повернутись до РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Вибух у Сватово
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року