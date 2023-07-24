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Оккупанты закрыли Рубежное, Кременную и Северодонецк для населения

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Украина, Понедельник 24 июля 2023 09:56
Оккупанты закрыли Рубежное, Кременную и Северодонецк для населения Фото: оккупанты закрыли города в Луганской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вслед за Рубежным российские оккупанты изолируют другие прифронтовые города. Пропускной режим усилен Кременной и Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОГА в Facebook .

"Сократить перемещение населения к минимуму - такую задачу поставили перед собой оккупационные власти прифронтовых городов, ища тех, кто помогает ВСУ. Пропускной режим усилен не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, ища вероятный подлог.

"В Троицком захватчики постоянно проводят обыски, держа жителей в напряжении. В громаде значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборанты и военные России считают подходящим для собственного проживания", - добавили в ОГА.

Ситуация в Луганской области

Напомним, на линии Сватово-Кременная, что в Луганской области, идут тяжелые бои. Пока россияне пытаются там продвигаться, что увеличивает количество потерь. Также бои ведутся в Серебрянском лесничестве.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что из-за больших потерь у россиян в Луганской области очень низкий уровень морально-психологического состояния . Они хотят покинуть свои подразделения и вернуться в РФ.

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