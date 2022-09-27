Окупанти погрожують мобілізацією жителям Енергодару через відмову голосувати на "референдумі", - ГУР

За даними української розвідки, окупанти, які контролюють ситуацію в Енергодарі, заборонили мешканцям виїзд на підконтрольну Україні територію та взагалі за межі міста.

Крім того, особливий контроль застосовано до працівників оперативних змін Запорізької атомної електростанції.

Нині вулиці міста та навколишніх населених пунктів практично порожні. Місцеве населення сидить по хатах, намагаючись не виходити без крайньої потреби, розповіли у ГУР.

", - зазначають у розвідці.