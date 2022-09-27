Оккупанты грозят мобилизацией жителям Энергодара из-за отказа голосовать на "референдуме", - ГУР
Российские оккупанты заставляют жителей Энергодара голосовать на "референдуме". Отказавшимся грозят мобилизацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, оккупанты, контролирующие ситуацию в Энергодаре, запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города.
Кроме того, особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.
Сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды, рассказали в ГУР.
"На улицах присутствуют патрули военных с РФ с анкетами голосования так называемого "референдума". На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить "галочку". Зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников. Всем, кто отважился "проголосовать" против присоединения к России, угрожают "мобилизацией", - отмечают в разведке.
Ранее сообщалось, что оккупанты повторно обходят квартиры жителей Мелитополя и заставляют "голосовать" на псевдореферендуме за отсутствующих членов семьи и соседей.
Также мы писали, что оккупанты в Мелитополе угрожают депортацией за отказ голосовать на "референдуме".
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