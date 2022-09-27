Оккупанты грозят мобилизацией жителям Энергодара из-за отказа голосовать на "референдуме", - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .

По данным украинской разведки, оккупанты, контролирующие ситуацию в Энергодаре, запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города.

Кроме того, особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

Сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды, рассказали в ГУР.