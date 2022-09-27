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Оккупанты грозят мобилизацией жителям Энергодара из-за отказа голосовать на "референдуме", - ГУР

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Энергодар, Вторник 27 сентября 2022 12:51
Оккупанты грозят мобилизацией жителям Энергодара из-за отказа голосовать на "референдуме", - ГУР Фото: оккупанты грозят мобилизацией жителям Энергодара из-за отказа голосовать на "референдуме" (gur.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты заставляют жителей Энергодара голосовать на "референдуме". Отказавшимся грозят мобилизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, оккупанты, контролирующие ситуацию в Энергодаре, запретили жителям выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города.

Кроме того, особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

Сейчас улицы города и окрестных населенных пунктов практически пустые. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды, рассказали в ГУР.

"На улицах присутствуют патрули военных с РФ с анкетами голосования так называемого "референдума". На всех встречных наводят оружие, выдают "бюллетени для голосования" и указывают, где именно нужно поставить "галочку". Зафиксированы редкие случаи принуждения голосовать за давно умерших родственников. Всем, кто отважился "проголосовать" против присоединения к России, угрожают "мобилизацией", - отмечают в разведке.

Ранее сообщалось, что оккупанты повторно обходят квартиры жителей Мелитополя и заставляют "голосовать" на псевдореферендуме за отсутствующих членов семьи и соседей.

Также мы писали, что оккупанты в Мелитополе угрожают депортацией за отказ голосовать на "референдуме".

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