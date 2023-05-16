Окупанти заборонили персоналу ЗАЕС спілкуватись між собою, - "Енергоатом"

"Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду - вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на Запорізькій АЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі працівників. Однак те, як саме має працювати станція, вирішують озброєні охоронці - вони ретельно перевіряють атомників перед зміною, дозволяють їм проходити на робочі місця виключно естакадою, забороняють переміщуватися територією ЗАЕС і навіть виходити на вулицю.

Окрім того, окупанти вимагають, щоб працівники на роботі дивилися лише прямо перед собою і не спілкувалися один з одним.

Причиною нових заборон, які дуже ускладнюють робочу комунікацію між працівниками Запорізької АЕС, "Енергоатом" називає те, що окупанти намагаються замаскувати свої вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.