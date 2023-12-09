Окупанти заборонили з 1 січня пересування автомобілів з українськими номерами, - ЦНС

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації регіону, оскільки для заміни номера необхідно мати паспорт РФ. Рух транспорту на тимчасово окупованих територіях можливий лише за наявності перепустки від окупаційної адміністрації.

Усі раніше видані перепустки діють фактично до кінця року й з 1 січня 2024 року їх видача також можлива лише за наявності "червоної макулатури".

"Звертаємо увагу, що росіяни можуть видавати свої папірці й імітувати підтримку скільки завгодно, та це не змінює факту того, що вони окупанти й вороги для більшості місцевого населення. Відтак кожен рух їх фіксується", - йдеться у повідомленні.

Насильницька "паспортизація" РФ на окупованих територіях України

Після вторгнення Росії в Україну загарбники поставили перед собою кілька завдань на тимчасово окупованих територіях - депортація українців, зокрема дітей, викрадення українського зерна та насильницька паспортизація населення.

Росіяни з 2024 року планують обслуговувати в лікарнях українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають медстрахування як іноземців. Тобто, українці будуть позбавлені можливості отримувати медичні послуги, крім екстреної допомоги.

Нещодавно у ЦНС розповідали, що росіяни продовжують політику примусової паспортизації населення на окупованих територіях. Зараз місцевим з українськими паспортами загрожують масові звільнення.

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