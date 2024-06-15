UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти, ймовірно, почали стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара, - Андрющенко

Фото: РФ, ймовірно, почала стягувати резерви з Маріуполя до Вугледара (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Не виключено, що російські окупанти почали стягувати резерви з Маріуполя до міст Вугледар та Курахово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Наші очі повідомляють про зростання руху шляхом Новоазовськ - Гранітне - Волноваха, що може свідчити про початок стягування резервів до Вугледару/ Курахово. Спостерігаємо", - зазначив він.

Загалом, за словами радника мера, військові переміщення через Маріуполь відносно сповільнились. 

"Основним напрямом залишається Бердянський, однак безумовна більшість - локальні в межах тренувань та ротації в Маріупольсько-Бердянської агломерації", - каже Андрющенко.

Водночас, за його даними, значно зросло переміщення з Бердянського напряму в бік Новоазовська.

"Але, це саме цікаве - туди рухається побите та поранене. Хороший напрям", - констатував він. 

 

Ситуація в Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь Донецької області у лютому 2022 року. У нещодавному звіті йшлося, що Росія застосувала навмисну ​​тактику голоду під час захоплення Маріуполя. Юристи кажуть, що стратегія позбавлення мешканців міста їжі під час блокади може бути прирівняна до військового злочину.

Наразі окупанти використовують місто як військовий хаб для перекидання військової техніки та живої сили на лінію фронту. Вагому роль відіграє і міський порт. Нещодавно у порту Маріуполя помітили новий російський корабель. Ймовірно, це вже друге російське судно, яке прибуло з початку 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольВугледарВійна в Україні