UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти взяли тактичну паузу. В ОК "Південь" розповіли, чи готує РФ нову масовану атаку

Фото: в ОК "Південь" розповіли, чи готує РФ нову масовану атаку по Україні (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Після низки масованих атак по Україні, особливо в ночі, Росія взяла певну тактичну паузу. Її окупанти використовують для розвідки, що свідчить про те, що підготовка до нового масованого обстрілу вже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, всі сьогодні відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен і активності ворожої. Тому що після певних масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

"Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати", - зазначила Гуменюк.

За даними речниці, зараз в Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай.

"Це 7 кораблів в Чорному та 1 в Азовському морі. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар", - додала вона.

Водночас ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема.

"Але нагадаю, що достатньо 2-3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар", - попередила Гуменюк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні