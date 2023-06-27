Оккупанты взяли тактическую паузу. В ОК "Юг" рассказали, готовит ли РФ новую массированную атаку

По ее словам, все сегодня испытали определенное ночное спокойствие и очень малую мощность сирен и активности враждебной. Потому что после определенных массированных атак оккупанты принимают тактическую паузу, чтобы перепланировать свои действия.

"Мощности у них еще есть. Запасы они пополнили, в том числе и дроновые. И это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться. Но присыпать бдительность, что это будет только ночью нельзя. Мы должны быть начеку. Враг коварен и будет искать для себя побед там, где может их хотя бы инсценировать", - отметила Гуменюк.

По данным спикера, сейчас в Черном море корабельная группировка врага "скромна" по меркам той, которую они разворачивали обычно.

"Это 7 кораблей в Черном и 1 в Азовском море. Они разоблачают надводную обстановку и занимаются разведкой. А это говорит о том, что, скорее всего, готовят следующий удар", - добавила она.

В то же время ракетоносителей в Черном море на дежурстве сейчас нет.

"Но напомню, что достаточно 2-3 часа, чтобы они вернулись и были готовы нанести удар", - предупредила Гуменюк.