Окупанти втратили п’ять бронеавтомобілів "Ахмат" на Кримському мосту, - ГУР

"П’ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТЗ "Ахмат" не доїхали до зони бойових дій. 26 березня колона з п’яти машин З-СТЗ 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала Кримським мостом в напрямку окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

В ГУР повідомили, що за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони".

"Як результат - чотири з п’яти машин потребують значного ремонту. "Ахмати" їхали до Херсонської області та мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - додали у розвідці.

З-СТЗ "Ахмат"

Цей бронеавтомобіль створили спеціально на замовлення однієї з силових структур Чечні після початку бойових дій в Україні.

9 травня бронемашини показали на параді в Грозному, а згодом відправили на війну в Україну. У червні Рамзан Кадиров повідомив про закупівлю партій З-СТЗ "Ахмат", йшлося про 20 машин.

Броньовик створили як дешеву версію "Тайфуна". Тому "Ахмат" має такий самий рівень захисту, але набагато дешевший і простіший в експлуатації.