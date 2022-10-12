UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти всю ніч били з "Градів" по Нікопольському району: важко поранено дитину

Фото: Окупанти всю ніч били з "Градів" по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вночі 12 жовтня 7 разів "накривали" Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"На мирний Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Важко поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні", - зазначив посадовець.

У місті пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач, два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

"У Марганецькій та Мирівській громадах - без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються", - додав Резніченко.

Нагадаємо, росіяни вночі 12 жовтня завдали ударів ракетами С-300 по Запоріжжю. Було зафіксовано 7 "прильотів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України