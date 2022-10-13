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Окупанти вранці знову вдарили по Сумській області з артилерії

Фото: окупанти вранці знову вдарили по Сумській області з артилерії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 13 жовтня завдали артилерійського удару по одній із громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Артилерійські удари припали по Миропільській громаді.

"Ніч в області пройшла тихо. Але ранок у Миропільській громаді розпочався з обстрілів - 15 прильотів із САУ. Попередньо, без жертв, деталі згодом", - розповів Живицький.

Нагадаємо, вчора окупанти також завдали артилерійських ударів по об'єктах інфраструктури в Сумській області. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.

За минулу добу російські війська обстріляли п'ять громад Сумської області . У регіоні зафіксували понад сто прильотів.

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Сумська область