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Окупанти вранці вдарили трьома ракетами С-300 по центру Гуляйполя (відео)

Фото: окупанти вранці вдарили трьома ракетами С-300 по центру Гуляйполя (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 28 вересня російські війська випустили по Гуляйполю три ракети С-300. Ворожі снаряди зруйнували будівлю історичного значення у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог потрапив трьома ракетами С300 у центр міста. Зруйновано будівлю, яка мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджено дорогу", - розповів він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У місцевих Telegram-канал з'явилися кадри з місця прильоту ракет. Судячи з фото, будівлю знищено повністю. Ймовірно, ударною хвилею пошкоджено й інші будівлі, які були поруч.

Фото: наслідки удару по центру Гуляйполя 28 вересня (t.me/gulaypole_info)

Нагадаємо, вночі російські війська вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл Запорізької області. Внаслідок чого згоріло кілька будинків та школа.

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