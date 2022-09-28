Окупанти вранці вдарили трьома ракетами С-300 по центру Гуляйполя (відео)

Вранці 28 вересня російські війська випустили по Гуляйполю три ракети С-300. Ворожі снаряди зруйнували будівлю історичного значення у центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог потрапив трьома ракетами С300 у центр міста. Зруйновано будівлю, яка мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджено дорогу", - розповів він. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У місцевих Telegram-канал з'явилися кадри з місця прильоту ракет. Судячи з фото, будівлю знищено повністю. Ймовірно, ударною хвилею пошкоджено й інші будівлі, які були поруч. Фото: наслідки удару по центру Гуляйполя 28 вересня (t.me/gulaypole_info)