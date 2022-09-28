Оккупанты утром ударили тремя ракетами С-300 по центру Гуляйполя (видео)
Утром 28 сентября российские войска выпустили по Гуляйполю три ракеты С-300. Вражеские снаряды разрушили здание исторического значения в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
"Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторической памятки. Повреждена дорога", - рассказал он.
Информация о пострадавших уточняется.
В местных Telegram-канал появились кадры с места прилета ракет. Судя по фото, здание уничтожено полностью. Вероятно, ударной волной повреждены и другие здание, которые находились рядом.
Фото: последствия удара по центру Гуляйполя 28 сентября (t.me/gulaypole_info)
Напомним, ночью российские войска ударили фосфорными снарядами по одному из сел Запорожской области. Вследствие чего сгорело несколько домов и школа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.