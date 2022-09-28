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Оккупанты утром ударили тремя ракетами С-300 по центру Гуляйполя (видео)

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Запорожье, Среда 28 сентября 2022 10:59
Оккупанты утром ударили тремя ракетами С-300 по центру Гуляйполя (видео) Фото: оккупанты утром ударили тремя ракетами С-300 по центру Гуляйполя (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 28 сентября российские войска выпустили по Гуляйполю три ракеты С-300. Вражеские снаряды разрушили здание исторического значения в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города. Разрушено здание, имевшее статус исторической памятки. Повреждена дорога", - рассказал он.

Информация о пострадавших уточняется.

В местных Telegram-канал появились кадры с места прилета ракет. Судя по фото, здание уничтожено полностью. Вероятно, ударной волной повреждены и другие здание, которые находились рядом.

Фото: последствия удара по центру Гуляйполя 28 сентября (t.me/gulaypole_info)

Напомним, ночью российские войска ударили фосфорными снарядами по одному из сел Запорожской области. Вследствие чего сгорело несколько домов и школа.

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