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Окупанти вранці вдарили по Нікопольському району: зруйновано будинки, є поранені

Фото: окупанти вранці 15 грудня вдарили по Нікопольському району (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 15 грудня російські війська кілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог ударив по домівках та ЛЕП, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Влучили "Градами" та важкою артилерією по Красногригорівському, Нікопольському та Марганецькому громадам. Поранено двох людей: 66-річного чоловіка в лікарні, 67-річну жінку лікують вдома. У громадах зруйновано будинки та лінії електропередач", - написав він.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли три громади Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога є руйнування.

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Дніпропетровська область