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Окупанти вранці вдарили по Миколаївці: ракета влучила в школу, де ховалися цивільні

Фото: окупанти вдарили по школі у Миколаївці (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вдарили по Миколаївці на Донеччині. Ракета С-300 влучила в школу, де було облаштовано укриття для цивільних. Під час обстрілу там були люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: наслідки удару по школі у Миколаївці (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Обстріл (попередньо, ракетою С-300) стався близько 5 ранку, на той час в укритті знаходилося дванадцять осіб, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили прямо в будівлю школи", - розповів він.

Зазначається, що через потужний удар стіни школи не витримали, але сам притулок залишився цілим - люди, що знаходилися там, не постраждали.

При цьому досі немає інформації про одну людину, яка працювала в школі - її пошуки продовжуються.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинуло 5 цивільних, ще 10 людей поранено.

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