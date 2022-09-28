Оккупанты утром ударили по Николаевке: ракета попала в школу, где прятались гражданские

Фото: последствия удара по школе в Николаевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"Обстрел (предварительно, ракетой С300) произошел около 5 утра, в то время в укрытии находились двенадцать человек, среди которых двое детей и человек с инвалидностью. Оккупанты целили прямо в здание школы", - рассказал он.

Отмечается, что из-за мощного удара стены школы не выдержали, но само убежище осталось целым - находившиеся там люди не пострадали.

При этом до сих пор нет информации об одном человеке, работавшем в школе - его поиски продолжаются.