Окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу: в ОВА назвали наслідки

Російські війська вранці 31 жовтня випустили кілька ракет у бік Кривого Рогу. Одна з них влучила у промислове підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (спасибі ППО), одна крилата ракета - потрапляння до промислового підприємства. Руйнування, але без втрат", - повідомив Вілкул.

Крім того, він попередив, що сьогодні очікується ще кілька хвиль ракетних ударів.