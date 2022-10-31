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Окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу: в ОВА назвали наслідки

Фото: окупанти вранці вдарили по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 31 жовтня випустили кілька ракет у бік Кривого Рогу. Одна з них влучила у промислове підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Криворізької військової адміністрації Олександра Вілкула.

"Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (спасибі ППО), одна крилата ракета - потрапляння до промислового підприємства. Руйнування, але без втрат", - повідомив Вілкул.

Крім того, він попередив, що сьогодні очікується ще кілька хвиль ракетних ударів.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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