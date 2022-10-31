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Оккупанты утром ударили по Кривому Рогу: в ОВА назвали последствия

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Кривой Рог, Понедельник 31 октября 2022 12:06
Оккупанты утром ударили по Кривому Рогу: в ОВА назвали последствия Фото: оккупанты утром ударили по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 31 октября выпустили несколько ракет в сторону Кривого Рога. Одна из них попала в промышленное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.

"Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушение, но без потерь", - сообщил Вилкул.

Кроме того, он предупредил, что сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов.

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России - читайте в материале РБК-Украина.

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