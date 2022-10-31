Оккупанты утром ударили по Кривому Рогу: в ОВА назвали последствия

Российские войска утром 31 октября выпустили несколько ракет в сторону Кривого Рога. Одна из них попала в промышленное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.

"Во время утреннего ракетного обстрела две ракеты сбиты (спасибо ПВО), одна крылатая ракета – попадание в промышленное предприятие. Разрушение, но без потерь", - сообщил Вилкул. Кроме того, он предупредил, что сегодня ожидаются еще несколько волн ракетных ударов.