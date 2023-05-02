Окупанти вранці обстріляли село у Куп'янському районі: поранено жінку

Зранку у вівторок. 2 травня, російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. Зокрема, було атаковано село Петропавлівка Куп'янського району, є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп'янського району", - розповів він. Як зазначив очільник регіону, за попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. "Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов. Нагадаємо, опівдні у понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Поранення отримала одна людина. Додамо, зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.