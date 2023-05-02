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Окупанти вранці обстріляли село у Куп'янському районі: поранено жінку

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Харків, Вівторок 02 травня 2023 10:37
Окупанти вранці обстріляли село у Куп'янському районі: поранено жінку Фото: окупанти обстріляли село Петропавлівка Харківської області 2 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у вівторок. 2 травня, російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. Зокрема, було атаковано село Петропавлівка Куп'янського району, є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Під ворожими ударами було с. Петропавлівка Куп'янського району", - розповів він.

Як зазначив очільник регіону, за попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка.

"Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, опівдні у понеділок, 1 травня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Поранення отримала одна людина.

Додамо, зранку у неділю, 30 квітня, російські війська завдали удару по Куп'янську, почалися пожежі.

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